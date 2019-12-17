Профилактикой ВИЧ-инфекции в Тверской области заинтересовались 62 человека

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-17T17:34:20+03:00

Узнать свой ВИЧ-статус можно в Тверском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД. Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

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Горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции работала в Твери с 25 ноября по 1 декабря. Телефонное консультирование вели специалисты управления Роспотребнадзора по Тверской области регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

На горячую линию поступило 62 обращения. Большинство звонивших задавали общие вопросы и спрашивали о мерах личной профилактике ВИЧ-инфекции, её этиологии, группах риска и условиях заражения.

Задавались и вопросы о возможностях узнать свой ВИЧ-статус, о лечении ВИЧ и категориях, подлежащих обязательному обследованию на ВИЧ-инфекцию.

В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что по всем обращениям были даны подробные консультации.

Горячая линия была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который проводится 1 декабря каждого года. Провериться на ВИЧ в Твери может каждый желающий. Это возможно в Тверском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Тверь, пр-т 50 Лет Октября, д.2, корп.2.)

ИСТОЧНИК KP.RU