Две зоны парковок в центре Твери стали платными
С 18 декабря в Твери две зоны платной парковки - 200 и 400 - начинают работать в штатном режиме.
Час парковки на всех участках составит 30 рублей. Платить за парковку в зонах "100" и "200" придется с 8:00 до 20:00 часов в будние дни, в зоне "400" – с 8:00 до 18:00 часов. При парковке важно точно указывать номер зоны.
Напомним, до 10 декабря платные парковки работали в тестовом режиме. Теперь за неоплату будут штрафовать.
К слову, Привокзальная площадь, или зона "300", будет платной ежедневно и круглосуточно, но до 1 июня 2020 года остается работать в тестовом режиме.
Посмотреть полную карту платных парковок Твери можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU