Две зоны парковок в центре Твери стали платными

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-17T16:55:46+03:00

Две зоны платных парковок в Твери начали работать в штатном режиме Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

С 18 декабря за неоплату стоянки будут приходить штрафы

Изменить размер текста: A A

С 18 декабря в Твери две зоны платной парковки - 200 и 400 - начинают работать в штатном режиме.

Час парковки на всех участках составит 30 рублей. Платить за парковку в зонах "100" и "200" придется с 8:00 до 20:00 часов в будние дни, в зоне "400" – с 8:00 до 18:00 часов. При парковке важно точно указывать номер зоны.

Напомним, до 10 декабря платные парковки работали в тестовом режиме. Теперь за неоплату будут штрафовать.

К слову, Привокзальная площадь, или зона "300", будет платной ежедневно и круглосуточно, но до 1 июня 2020 года остается работать в тестовом режиме.

Посмотреть полную карту платных парковок Твери можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU