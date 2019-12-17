В Тверской области прокуратура выступила в защиту прав пенсионерки
В прокуратуру Спировского района обратилась местная жительница и сообщила о невыплате ей государственной пенсии муниципального служащего.
Установлено, что заявительница проработала на муниципальной службе около 11 лет - замещала должность заведующей отделом культуры администрации района.
Распоряжением главы администрации заявительнице назначена ежемесячная доплата к пенсии. Однако доплаты вовремя не выплачивались, в связи с этим образовалась задолженность в сумме 31 тыс. рублей.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации Спировского района в пользу женщины денежных средств по государственной пенсии муниципального служащего, которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU