В Тверской области прокуратура выступила в защиту прав пенсионерки

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-17T16:29:29+03:00

В Тверской области бывшему работнику культуры задолжали надбавки к пенсии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В прокуратуру Спировского района обратилась местная жительница и сообщила о невыплате ей государственной пенсии муниципального служащего.

Установлено, что заявительница проработала на муниципальной службе около 11 лет - замещала должность заведующей отделом культуры администрации района.

Распоряжением главы администрации заявительнице назначена ежемесячная доплата к пенсии. Однако доплаты вовремя не выплачивались, в связи с этим образовалась задолженность в сумме 31 тыс. рублей.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с администрации Спировского района в пользу женщины денежных средств по государственной пенсии муниципального служащего, которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU