Бывший осужденный обокрал дачный дом жителя Твери
С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 46-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный снял с двери металлическую цепочку и проник в дачный дом, расположенный в Калининском районе. Из строения злоумышленник похитил электроинструменты стоимостью 20 000 рублей.
Оперативники осмотрели место происшествия, провели подворовый обход, проверили места возможного сбыта краденого.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение и личность подозреваемого были установлены. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Твери.
Фигурант задержан, в содеянном сознался. За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU