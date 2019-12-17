Бывший осужденный обокрал дачный дом жителя Твери

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-17T16:19:10+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 46-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный снял с двери металлическую цепочку и проник в дачный дом, расположенный в Калининском районе. Из строения злоумышленник похитил электроинструменты стоимостью 20 000 рублей.

Оперативники осмотрели место происшествия, провели подворовый обход, проверили места возможного сбыта краденого.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение и личность подозреваемого были установлены. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Твери.

Фигурант задержан, в содеянном сознался. За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU