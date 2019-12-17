В ДТП на улице Бориса Полевого в Твери пострадали три человека
В том числе четырехлетний малыш
В столкновении двух легковушек пострадали три человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 17 декабря, на улице Бориса Полевого в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в районе дома №2/1 столкнулись два автомобиля. 56-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" при повороте налево не пропустил "Ладу Калину", которая ехала прямо во встречном направлении прямо.
Оба водителя трезвые. В ДТП пострадали пассажиры "Лады": женщина, мужчина и четырехлетний мальчик. У всех - травмы головы и сотрясения.
ИСТОЧНИК KP.RU