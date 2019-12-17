2019-12-17T15:26:18+03:00
Происшествия

В Тверской области женщина пришла на работу и лишилась 50 тысяч рублей

Деньги пропали из кабинета потерпевшей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина проник в кабинет через открытую дверь и забрал деньгиМужчина проник в кабинет через открытую дверь и забрал деньгиФото: Валерий РОМАНОВ
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В полицию обратилась 54-летняя жительница города Кимры. Женщина сообщила, что из кабинета одной из организаций города Кимры, где она работает, неизвестный похитил принадлежащие ей 50 000 рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в кабинет через незапертую дверь и похитил из выдвижного ящика стола деньги. Под подозрение попал неработающий 26-летний житель Саратовской области. Злоумышленник сознался в содеянном. Он задержан.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В настоящее время оперативники устанавливают его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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