В Тверской области женщина пришла на работу и лишилась 50 тысяч рублей
В полицию обратилась 54-летняя жительница города Кимры. Женщина сообщила, что из кабинета одной из организаций города Кимры, где она работает, неизвестный похитил принадлежащие ей 50 000 рублей.
Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в кабинет через незапертую дверь и похитил из выдвижного ящика стола деньги. Под подозрение попал неработающий 26-летний житель Саратовской области. Злоумышленник сознался в содеянном. Он задержан.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В настоящее время оперативники устанавливают его причастность к совершению других аналогичных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU