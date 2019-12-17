В Тверской области предпринимателей приглашают на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-17T15:08:16+03:00

В Твери для предпринимателей пройдет День открытых дверей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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День открытых дверей для предпринимателей состоится в Твери, 19 декабря, в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области, на ул. Дарвина, 17.

Акция направлена на реализацию информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, повышение грамотности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут задать вопросы и получить бесплатные консультации специалистов Управления по всем интересующим темам с разъяснением требований законодательства Российской Федерации в пределах компетенции.

Время проведения с 12:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU