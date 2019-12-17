МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-17T14:16:56+03:00

В Тверской области в ближайшие дни будет ветрено и сыро Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий на территории региона.

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, ведомство сообщает, что днем 18 декабря на территории Тверской области ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами до 15-17 м/с.

В течение суток 19 декабря ожидается дальнейшее усиление ветра порывами 17-22 м/с.

При этом будет не по-декабрьски тепло и сыро. Днем до +5 градусов, ночью -1...-2 с осадками в виде мокрого снега и дождя.

МЧС напоминает жителям и гостям Верхневолжья, что в условиях непогоды желательно ограничить выход из зданий, при сильном ветре не прятаться за деревьями, рекламными щитами, под крышами домов и т.п.

Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU