2019-12-17T14:04:14+03:00
Происшествия

В Твери пьяный мужчина избил врача "скорой помощи"

Следователи возбудили уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери пьяный мужчина избил врача "скорой помощи"В Твери пьяный мужчина избил врача "скорой помощи"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Инцидент произошел накануне вечером, 16 декабря, на одной из улиц Твери.

По версии следствия, прохожие вызвали бригаду "скорой медицинской помощи" местному жителю, который лежал на одной из улиц города. Прибывшие на место медики установили, что 44-летний мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Было принято решение о его госпитализации для оказания соответствующей помощи. По пути к автомобилю "скорой помощи" пациент несколько раз ударил по лицу старшего врача.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ. - Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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