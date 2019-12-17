В Тверской области нашли тело 13-летнего мальчика без видимых телесных повреждений

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-17T11:50:52+03:00

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Сообщение о том, что на улице в одной из деревень Лихославльского района обнаружено тело 13-летнео мальчика, поступило в следственный отдел регионального СК России вечером, 16 декабря.

По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом регионального СКР незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехали следователи и криминалист СКР, полиция.

- По результатам осмотра видимых телесных повреждений на теле ребенка обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Обстоятельства произошедшего выясняются, с целью установления точной причины смерти мальчика назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В ходе проведения доследственной проверки следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU