В Тверской области нашли тело 13-летнего мальчика без видимых телесных повреждений
Сообщение о том, что на улице в одной из деревень Лихославльского района обнаружено тело 13-летнео мальчика, поступило в следственный отдел регионального СК России вечером, 16 декабря.
По данному факту Калининским межрайонным следственным отделом регионального СКР незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехали следователи и криминалист СКР, полиция.
- По результатам осмотра видимых телесных повреждений на теле ребенка обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Обстоятельства произошедшего выясняются, с целью установления точной причины смерти мальчика назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
В ходе проведения доследственной проверки следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU