2019-12-17T11:06:20+03:00
Общество

В Твери запустили автобусный маршрут, который свяжет Пролетарку и Дмитрово-Черкассы

Он начал работу с 17 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери заработал новый автобусный маршрутВ Твери заработал новый автобусный маршрутФото: Елена ВОРОБЬЕВА
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В Твери заработал новый автобусный маршрут на ДРСУ-2 и Дмитрово-Черкассы. Он начал курсировать с 17 декабря.

Как сообщили в городской администрации, автобус № 154д "Пролетарка – д. Дмитрово- Черкассы" запущен в связи с многочисленными обращениями жителей посёлка ДРСУ-2 и деревни Дмитрово-Черкассы и будет следовать от Пролетарки по проспектам Калинина, Ленина и 50 лет Октября, затем по Окружной дороге (в том числе с остановками на улице Черкасской и в ДРСУ-2) и далее в деревню Дмитрово-Черкассы.

Ежедневно, в будни и выходные он будет делать семь рейсов в каждую сторону с интервалом около часа.

Первый автобус из поселка Дмитрово-Черкассы будет оправляться в 06:55 утра, а с Пролетарки в 7:35. Последний – в 17:55 и 18:35 соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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