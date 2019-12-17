2019-12-17T10:53:03+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области осудили за разбойное нападение на пожилую женщину

Мужчина получил 8,5 лет колонии
Ольга ТРОФИМОВА
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За разбойное нападение на пенсионерку осужден житель Тверской области Фото: архив "КП"За разбойное нападение на пенсионерку осужден житель Тверской области Фото: архив "КП"
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Перед судом по обвинению в совершении разбоя предстал 25-летний житель Бежецкого района.

Установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на пожилую 77-летнюю женщину. Зная, что потерпевшая не может передвигаться самостоятельно, он проник в ее комнату и потребовал денег. Получив отказ, мужчина напал на пенсионерку, отнял сотовый телефон, пытался душить подушкой и, в итоге, избил и скинул на пол. Женщина была вынуждена сообщить местонахождение денег. Преступник похитил более 240 тыс. рублей и скрылся.

- Осужденный своей вины не признал. Мужчина совершил преступление будучи освобожденным условно-досрочно, имея опасный рецидив, - уточнили в областной прокуратуре.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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