2019-12-17T10:10:26+03:00
Происшествия

Сомнительная знакомая обокрала жителя Тверской области

Злоумышленница задержана
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области лишился денег после выпивки со знакомымиЖитель Тверской области лишился денег после выпивки со знакомымиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию с заявлением о краже обратился 57-летний житель поселка Пено.

Мужчина рассказал, что в день происшествия распивал у себя дома алкоголь со своими знакомыми, а спустя некоторое время обнаружил пропажу 35 000 рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что кражу совершила 43-летняя женщина.

Злоумышленница была задержана и призналась в содеянном.

За кражу женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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