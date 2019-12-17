Сомнительная знакомая обокрала жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-17T10:10:26+03:00

Житель Тверской области лишился денег после выпивки со знакомыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В полицию с заявлением о краже обратился 57-летний житель поселка Пено.

Мужчина рассказал, что в день происшествия распивал у себя дома алкоголь со своими знакомыми, а спустя некоторое время обнаружил пропажу 35 000 рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что кражу совершила 43-летняя женщина.

Злоумышленница была задержана и призналась в содеянном.

За кражу женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU