Сомнительная знакомая обокрала жителя Тверской области
Злоумышленница задержана
Житель Тверской области лишился денег после выпивки со знакомымиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию с заявлением о краже обратился 57-летний житель поселка Пено.
Мужчина рассказал, что в день происшествия распивал у себя дома алкоголь со своими знакомыми, а спустя некоторое время обнаружил пропажу 35 000 рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что кражу совершила 43-летняя женщина.
Злоумышленница была задержана и призналась в содеянном.
За кражу женщине грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU