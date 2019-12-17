2019-12-17T09:35:28+03:00
Происшествия

Под Тверью пьяный водитель насмерть сбил пешехода

ДТП случилось в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пешеход скончался от полученных травм Фото: УГИБДД России по Тверской областиПешеход скончался от полученных травм Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла около 20:30 вечера, 16 декабря, на 12-м км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка, в Калининском районе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 59-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 111730", сбил 35-летнего мужчину-пешехода, который двигался по правому краю проезжей части попутно движению без светоотражающих элементов на одежде. После столкновения водитель съехал с дороги, освидетельствование показало, что он был пьян на момент аварии.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области женщина пришла на работу и лишилась 50 тысяч рублей
Руководителем Управления Россельхознадзора по Тверской области назначен Роман Милорадов
В Тверской области предпринимателей приглашают на День открытых дверей
МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре
В Твери пьяный мужчина избил врача "скорой помощи"
В Тверской области нашли тело 13-летнего мальчика без видимых телесных повреждений
В Твери запустили автобусный маршрут, который свяжет Пролетарку и Дмитрово-Черкассы
Жителя Тверской области осудили за разбойное нападение на пожилую женщину
"Гардероб Мельпомены": в Твери открывается выставка театрального костюма
Сомнительная знакомая обокрала жителя Тверской области
Под Тверью пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Стал известен список участниц конкурса "Мисс Тверь 2020"
В Доме поэзии Андрея Дементьева Твери пройдет встреча с писательницей Марией Пустовит
Ботанический сад Твери приглашает на уютный праздник «Живая ёлочка»