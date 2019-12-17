Под Тверью пьяный водитель насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-17T09:35:28+03:00

Пешеход скончался от полученных травм Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла около 20:30 вечера, 16 декабря, на 12-м км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка, в Калининском районе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 59-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 111730", сбил 35-летнего мужчину-пешехода, который двигался по правому краю проезжей части попутно движению без светоотражающих элементов на одежде. После столкновения водитель съехал с дороги, освидетельствование показало, что он был пьян на момент аварии.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU