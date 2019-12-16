Стал известен список участниц конкурса "Мисс Тверь 2020"
16 декабря в Твери прошел финальный кастинг на участие в конкурсе красоты "Мисс Тверь 2020".
До этой встречи с ноября по декабря в областном центре состоялось несколько кастингов. В финал же вышли самые красивые и достойные. Но их было больше, чем ожидалось. Жюри во главе с директором конкурса "Мисс Тверь" Евгенией Акмаевой пришлось выбирать.
Девушки рассказывали о себе, своих интересах, отвечали на строгие и не очень вопросы жюри и демонстрировали походку.
Спустя три часа стали известны финалистки, те девушки, что после Нового года начнут готовиться к ежегодному конкурсу красоты. Пока их 19, но в итоге останется традиционно 16. Так что всем придется постараться.
Определены также дата и место проведения "Мисс Тверь". В этом году конкурс состоится 6 марта в ДК "Химволокно".
ИСТОЧНИК KP.RU