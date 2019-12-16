2019-12-17T00:28:08+03:00
Общество

Стал известен список участниц конкурса "Мисс Тверь 2020"

В финал вышли 19 девушек
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В финал вышли 19 девушек. Но в конкурсе примут участие только 16В финал вышли 19 девушек. Но в конкурсе примут участие только 16Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

16 декабря в Твери прошел финальный кастинг на участие в конкурсе красоты "Мисс Тверь 2020".

До этой встречи с ноября по декабря в областном центре состоялось несколько кастингов. В финал же вышли самые красивые и достойные. Но их было больше, чем ожидалось. Жюри во главе с директором конкурса "Мисс Тверь" Евгенией Акмаевой пришлось выбирать.

Девушки рассказывали о себе, своих интересах, отвечали на строгие и не очень вопросы жюри и демонстрировали походку.

Спустя три часа стали известны финалистки, те девушки, что после Нового года начнут готовиться к ежегодному конкурсу красоты. Пока их 19, но в итоге останется традиционно 16. Так что всем придется постараться.

Определены также дата и место проведения "Мисс Тверь". В этом году конкурс состоится 6 марта в ДК "Химволокно".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стал известен список участниц конкурса "Мисс Тверь 2020"
В Доме поэзии Андрея Дементьева Твери пройдет встреча с писательницей Марией Пустовит
Ботанический сад Твери приглашает на уютный праздник «Живая ёлочка»
Жительница Тверской области обокрала жилой дом в Калязине
На улицах Твери сбили двух пешеходов
В Твери пожарные тушили заброшенную двухэтажку на улице Шишкова
В Тверской области вертолет санавиации экстренно вылетал в Удомлю
В Тверской области недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены
На тверском льду "Динамо" обыграло лидера ВХЛ
Тверь завершила празднование Дня освобождения Калинина пламенем памяти и залпами салюта
Маршрутка протаранила бетонные блоки на Петербургском шоссе в Твери
В Твери продлены сроки ремонта теплотрассы на Петербургском шоссе
Житель Тверской области осужден за незаконное хранение наркотиков
На дороге в Тверской области столкнулись два квадроцикла, есть пострадавшие
Жительница Тверской области поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие преступления
В Твери на Новый год детей и взрослых научат делать открытки из серебряной бумаги
Житель Твери украл из банкомата 50 тысяч рублей
Торжественная церемония в честь Дня освобождения Калинина прошла у Обелиска Победы в Твери
В Тверской области автоугонщик украл автомобиль с парковки возле дома
В Твери полицейские задержали грабителя, находящегося в межгосударственном розыске
Ревнивый сожитель сжег имущество своей спутницы в Тверской области
В Тверской области пенсионерке продали сомнительное газовое оборудование по завышенной цене
В Твери возлагают цветы к мемориалам в честь Дня освобождения Калинина