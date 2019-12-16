2019-12-16T23:35:45+03:00
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В Доме поэзии Андрея Дементьева Твери пройдет встреча с писательницей Марией Пустовит

Автор презентует свою книгу «Сам ты Гендель»
Ирина ТАРАСОВА
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Мария Пустовит презентует свою книгу «Сам ты Гендель». Фото: Дом поэзии Андрея ДементьеваМария Пустовит презентует свою книгу «Сам ты Гендель». Фото: Дом поэзии Андрея Дементьева
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19 декабря в «Доме поэзии Андрея Дементьева» в Твери состоится творческая встреча с великолепной современной писательницей Марией Пустовит и презентация её книги «Сам ты Гендель». В мероприятии примут участие актёр театра и кино Тарас Кузьмин и артист Тверской филармонии, член Союза композиторов России Сергей Левин.

«Сам ты Гендель» - это рассказы о классиках, но наизнанку. Представить их можно, прочитав предисловие Михаила Казиника. Известный музыкант «отговаривает» покупателя читать книгу, иначе, тот попадет под чары привлекательной колдуньи Пустовит и навсегда полюбит классику.

- Обращаюсь к распространителям этой вредной книги: не отправляйте эту книгу в города, где нет возможности услышать прекрасную музыку Гайдна и Бетховена, Моцарта и Баха. Она и про Шуберта-Шумана написала. Да так, что самый закоренелый безальтернативный попсяра теперь их никогда не перепутает! И про Шопена, и про Листа! Никого не пожалела. Даже Брамса не пожалела! Хотя всем ясно, что в музыке есть три «Б» — Бах, Бетховен, Брамс. Перед ними вообще нужно на коленях стоять. И молиться во время звучания! Думаете, Мария молится? Отнюдь! Издевается, как только может. Тьфу ты! Цитировать страшно!

На встречу приглашают тех, кто любит интересную литературу и прекрасную музыку.

ул. Андрея Дементьева, д.18/20.

Начало в 18:30.

Подробности по телефонам: (4822) 777-838, 777-837.

ИСТОЧНИК KP.RU

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