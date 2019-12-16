Жительница Тверской области обокрала жилой дом в Калязине
В полицию обратился 31-летний житель города Калязин. Потерпевший сообщил, что в его дом проник неизвестный и похитил с террасы бензо-электроинструменты на сумму 17 000 рублей.
Полицейские выехали на место происшествия, составили описание имущества, проверили места сбыт краденого. На поиск похитителя также были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.
Злоумышленницей оказалась безработная 32-летняя жительница Кашинского района. Женщина созналась в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело. На время следствия фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU