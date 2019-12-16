2019-12-16T21:20:36+03:00
Происшествия

Жительница Тверской области обокрала жилой дом в Калязине

Подозреваемая задержана
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Тверской области обокрала дом в КалязинеЖительница Тверской области обокрала дом в КалязинеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратился 31-летний житель города Калязин. Потерпевший сообщил, что в его дом проник неизвестный и похитил с террасы бензо-электроинструменты на сумму 17 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, составили описание имущества, проверили места сбыт краденого. На поиск похитителя также были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Злоумышленницей оказалась безработная 32-летняя жительница Кашинского района. Женщина созналась в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело. На время следствия фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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