2019-12-16T21:10:08+03:00
Происшествия

На улицах Твери сбили двух пешеходов

Угрозы жизни пострадавших нет
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на улице Благоева Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на улице Благоева Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Одна из аварий произошла в районе дома №5 по улице Новоторжской в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 70-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под машину "ВАЗ 2121". Водитель трезвый. Место ДТП не покинул. Пострадавшую доставили в больницу.

Этим же вечером 69-летняя женщина угодила под колеса иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Благоева. Ее также доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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