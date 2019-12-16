На улицах Твери сбили двух пешеходов
Угрозы жизни пострадавших нет
ДТП на улице Благоева Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Одна из аварий произошла в районе дома №5 по улице Новоторжской в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 70-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под машину "ВАЗ 2121". Водитель трезвый. Место ДТП не покинул. Пострадавшую доставили в больницу.
Этим же вечером 69-летняя женщина угодила под колеса иномарки на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Благоева. Ее также доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU