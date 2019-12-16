В Твери пожарные тушили заброшенную двухэтажку на улице Шишкова

СЕГОДНЯ 20:54 2019-12-16T20:54:22+03:00

В Твери потушили пожар на улице Шишкова Фото: vk.com/"НТ|Новая Тверь"

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Пожар в двухэтажном заброшенном доме рядом с Никитской церковью на улице Шишкова, в Заволжском районе Твери произошел вечером, 16 декабря.

В ГУ МЧС России по Тверской области уточнили, что на месте пожара работали ПЧ №3 и №4, а также специализированная пожарно-спасательная часть и служба пожаротушения.

Локализация пожара была объявлена в 18:33. Ближе к 19:00 ликвидировано открытое горение.

ИСТОЧНИК KP.RU