2019-12-16T20:29:26+03:00
Общество

В Тверской области недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены

Региональный Роспотребназор продолжат следить за ситуацией
Ольга ТРОФИМОВА
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От гриппа в регионе привито 520 тысяч человекОт гриппа в регионе привито 520 тысяч человекФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В области продолжается эпидемиологический мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области, среди населения региона, а также в каждой возрастной группе, недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены.

- В период с 9 по 15 декабря при обследовании заболевших лиц, выделялись преимущественно вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы и др.), - сообщает ведомство.

На 16 декабря привито более 520 тыс. человек. Прививочная кампания продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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