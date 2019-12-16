В Тверской области недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены
Региональный Роспотребназор продолжат следить за ситуацией
От гриппа в регионе привито 520 тысяч человекФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:
В области продолжается эпидемиологический мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области, среди населения региона, а также в каждой возрастной группе, недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены.
- В период с 9 по 15 декабря при обследовании заболевших лиц, выделялись преимущественно вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы и др.), - сообщает ведомство.
На 16 декабря привито более 520 тыс. человек. Прививочная кампания продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU