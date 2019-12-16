На тверском льду "Динамо" обыграло лидера ВХЛ

СЕГОДНЯ 20:21 2019-12-16T20:21:17+03:00

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14 декабря на льду СК "Юбилейный" в Твери тверское "Динамо" встретилось с тюменским "Рубином". Соперник приехал в Тверь в статусе абсолютного лидера объединенной таблицы ВХЛ.

Счет матча был открыт на пятой минуте второго периода. Гости организовали контратаку, выкатились "два в одного" - классическая передача вдоль ворот и точный бросок Вадима Кравченко в пустой угол ворот Кузнецова. В ответ "Динамо" не заставил себя долго ждать. Итог периода 1:1.

- Третий период получился крайне упорным, - пишет пресс-центр "Динамо" Тверь. - Команды играли с оглядкой на ворота, однако свои моменты могли использовать как тверичане, так и тюменцы. В обоюдных атаках игра докатилась до овертайма.

Для победы над лидером чемпионата динамовцам хватило 48 секунд дополнительного периода. Илья Шипов взял игру на себя и с разворота отправил шайбу в ворота "Рубина" - 2:1.

Заключительный матч домашней серии с командами "Востока" динамовцы проведут 18 декабря. В Тверь приедет команда "Югра" из Ханты-Мансийска.

Начало матча в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU