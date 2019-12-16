2019-12-16T20:05:14+03:00
Общество

Тверь завершила празднование Дня освобождения Калинина пламенем памяти и залпами салюта

Жители города поучаствовали в акции "Свеча памяти" и насладились фейерверком
Виктория ТУШКОВА
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Тверь завершила праздновать 78-ю годовщину освобождения Калинина.Тверь завершила праздновать 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Празднование 78-й годовщины освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков в Твери закончилось традиционной акцией "Свеча памяти". Юноши и девушки, "волонтёры Победы", подготовили множество маленьких лампад с горящими свечами. Их раздали собравшимся на площади Победы у Обелиска.

Людей собралось немного меньше, чем бывает на праздниках, отмечаемых весной или летом, что вполне закономерно: погода выдалась сырой, моросил дождь. Тем не менее пешеходная зона площади была почти заполнена.

Перед началом праздничного фейерверка тверичане начали расставлять лампадки по заранее подготовленному трафарету у подножия Обелиска. Волонтёры помогали. Через несколько минут под мемориалом огоньками лампад зажглось слово "ПОМНИМ".

Ровно в 19:00 на площади Победы раздались залпы салюта. Он длился около пяти минут, был шумным и ярким. Закончился под одобрительные возгласы публики.

Напомним, праздновать День освобождения Калинина Тверь начала с самого утра. В храмах прошли панихиды, к воинским захоронениям и мемориалам возложили цветы. Основная торжественная церемония прошла в полдень у Обелиска Победы.

Тверь завершила праздновать 78-ю годовщину освобождения Калинина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь завершила праздновать 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь завершила праздновать 78-ю годовщину освобождения Калинина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь завершила праздновать 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь завершила праздновать 78-ю годовщину освобождения Калинина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверь завершила праздновать 78-ю годовщину освобождения Калинина.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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