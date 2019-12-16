Маршрутка протаранила бетонные блоки на Петербургском шоссе в Твери

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-16T19:22:57+03:00

В Твери маршрутка въехала в бетонные блоки Фото: vk.com/"Подслушаноу водителей. Тверь"/Семен-Семеныч Горбунков (скрин видео)

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Авария произошла вечером, 16 декабря, на Петербургском шоссе в Твери. Микроавтобус, двигавшийся по маршруту №233, въехал в бетонные блоки, установленные на полосе движения.

Видео столкновения поделились очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Напомним, на пересечении Петербургского шоссе и улицы Комарова идут ремонтные работы на теплотрассе. Они продлятся до вечера 17 декабря.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. На записи видно, как после столкновения часть пассажиров покинула транспортное средство, но некоторые люди остались сидеть в салоне.

Водитель, собрав отломанные от автомобиля запчасти, поехал дальше.

Подробности аварии уточняются.

Отметим, что это уже не первое ДТП на данном участке. Накануне вечером иномарка провалилась в котлован, который раскопали коммунальщики.

Водители отмечают, что ограждения никак не подсвечиваются и рассмотреть в темное время суток их проблематично.

Маршрутка протаранила бетонные блоки в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU