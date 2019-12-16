Маршрутка протаранила бетонные блоки на Петербургском шоссе в Твери
Авария произошла вечером, 16 декабря, на Петербургском шоссе в Твери. Микроавтобус, двигавшийся по маршруту №233, въехал в бетонные блоки, установленные на полосе движения.
Видео столкновения поделились очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.
Напомним, на пересечении Петербургского шоссе и улицы Комарова идут ремонтные работы на теплотрассе. Они продлятся до вечера 17 декабря.
К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. На записи видно, как после столкновения часть пассажиров покинула транспортное средство, но некоторые люди остались сидеть в салоне.
Водитель, собрав отломанные от автомобиля запчасти, поехал дальше.
Подробности аварии уточняются.
Отметим, что это уже не первое ДТП на данном участке. Накануне вечером иномарка провалилась в котлован, который раскопали коммунальщики.
Водители отмечают, что ограждения никак не подсвечиваются и рассмотреть в темное время суток их проблематично.
Маршрутка протаранила бетонные блоки в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU