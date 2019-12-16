Житель Тверской области осужден за незаконное хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-16T16:54:22+03:00

Житель Тверской области отправится в тюрьму за хранение наркотиков Фото: Мария ЛЕНЦ

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Перед судом предстал 30-летний житель Зубцовского района. Мужчина совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что с апреля по сентябрь 2019 года мужчина вырастил около своего дома наркосодержащее растение, высушил его и планировал использовать для дальнейшего личного потребления.

По месту жительства осужденного было изъято 2,5 кг растительного наркотика. Ранее мужчина уже был судим за сбыт наркотических средств.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU