2019-12-16T16:54:22+03:00
Происшествия

Житель Тверской области осужден за незаконное хранение наркотиков

Мужчина получил 3,5 года колонии
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Тверской области отправится в тюрьму за хранение наркотиковЖитель Тверской области отправится в тюрьму за хранение наркотиковФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Перед судом предстал 30-летний житель Зубцовского района. Мужчина совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что с апреля по сентябрь 2019 года мужчина вырастил около своего дома наркосодержащее растение, высушил его и планировал использовать для дальнейшего личного потребления.

По месту жительства осужденного было изъято 2,5 кг растительного наркотика. Ранее мужчина уже был судим за сбыт наркотических средств.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области осужден за незаконное хранение наркотиков
На дороге в Тверской области столкнулись два квадроцикла, есть пострадавшие
Жительница Тверской области поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие преступления
В Твери на Новый год детей и взрослых научат делать открытки из серебряной бумаги
Житель Твери украл из банкомата 50 тысяч рублей
Торжественная церемония в честь Дня освобождения Калинина прошла у Обелиска Победы в Твери
В Тверской области автоугонщик украл автомобиль с парковки возле дома
В Твери полицейские задержали грабителя, находящегося в межгосударственном розыске
Ревнивый сожитель сжег имущество своей спутницы в Тверской области
В Тверской области пенсионерке продали сомнительное газовое оборудование по завышенной цене
В Твери возлагают цветы к мемориалам в честь Дня освобождения Калинина