Жительница Тверской области поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие преступления
Обращение со словами благодарности в адрес сотрудников ОМВД России по Удомельскому району написала 60-летняя жительница деревни Ножкино Марина Волкова.
Минувшим летом с ее с дачного участка был украден садовый триммер. Злоумышленника полицейские задержали по горячим следам в тот же день и вернули пенсионерке пропавшее имущество.
В своем обращении потерпевшая поблагодарила сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Удомельскому району капитана полиции Николая Абакшина и старшего лейтенанта полиции Артема Аксакова за проявленные профессиональные качества.
- Выражаю глубокую благодарность за их порядочность, любовь к своему делу и грамотно проведенное раскрытие. Хочется пожелать здоровья, и успехов в нелегкой службе. Считаю их действия образцовыми и достойными поощрения, - написала женщина в своем обращении.
ИСТОЧНИК KP.RU