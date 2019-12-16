Жительница Тверской области поблагодарила полицейских за оперативное раскрытие преступления

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-16T16:02:52+03:00

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Обращение со словами благодарности в адрес сотрудников ОМВД России по Удомельскому району написала 60-летняя жительница деревни Ножкино Марина Волкова.

Минувшим летом с ее с дачного участка был украден садовый триммер. Злоумышленника полицейские задержали по горячим следам в тот же день и вернули пенсионерке пропавшее имущество.

В своем обращении потерпевшая поблагодарила сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Удомельскому району капитана полиции Николая Абакшина и старшего лейтенанта полиции Артема Аксакова за проявленные профессиональные качества.

- Выражаю глубокую благодарность за их порядочность, любовь к своему делу и грамотно проведенное раскрытие. Хочется пожелать здоровья, и успехов в нелегкой службе. Считаю их действия образцовыми и достойными поощрения, - написала женщина в своем обращении.

ИСТОЧНИК KP.RU