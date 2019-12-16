В Твери на Новый год детей и взрослых научат делать открытки из серебряной бумаги

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-16T15:54:18+03:00

Принять участие в мероприятии могут взрослые и дети Фото: welcometver.ru

Готовую открытку можно забрать с собой

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22 декабря в 14:00 в музее фотографии "Искра" на ул.Салтыкова-Щедрина, 20, пройдет мастер-класс с проявкой и печатью открыток на серебряной бумаге.

Принять участие в мероприятии могут взрослые и дети. Каждый участник самостоятельно напечатает открытку на серебряной фотобумаге, которую после сможет забрать с собой.

Стоимость билета: для детей - 300 рублей, для взрослых - 500 рублей.

Начало в 14:00.

Подробности можно узнать по тел.: 8(903)631-88-41.

ИСТОЧНИК KP.RU