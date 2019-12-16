Житель Твери украл из банкомата 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-12-16T15:34:14+03:00

В Твери мужчина украл из банкомата 50 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился 31-летний житель областного центра. Мужчина заявил о пропаже денежных средств в сумме более 50 000 рублей.

Оперативники установили, что в день происшествия заявитель вносил денежные средства на свой счет через банкомат. Совершив операцию потерпевший ушел, а зачисление денег не произошло, и они остались в купюроприемнике банкомата. Этим воспользовался злоумышленник, который в тот момент находился рядом, он и забрал деньги себе.

Подозреваемого нашли. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Твери. В полиции мужчина рассказал, что деньги уже потратил.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU