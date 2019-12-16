Житель Твери украл из банкомата 50 тысяч рублей
В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился 31-летний житель областного центра. Мужчина заявил о пропаже денежных средств в сумме более 50 000 рублей.
Оперативники установили, что в день происшествия заявитель вносил денежные средства на свой счет через банкомат. Совершив операцию потерпевший ушел, а зачисление денег не произошло, и они остались в купюроприемнике банкомата. Этим воспользовался злоумышленник, который в тот момент находился рядом, он и забрал деньги себе.
Подозреваемого нашли. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Твери. В полиции мужчина рассказал, что деньги уже потратил.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит пять лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU