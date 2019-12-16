2019-12-16T15:26:13+03:00
Происшествия

В Тверской области автоугонщик украл автомобиль с парковки возле дома

Но далеко уехать не смог и был задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Автоугонщик задержанАвтоугонщик задержанФото: Яна ЛИСИНА
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В полицию обратился 57-летний житель поселка Калашниково Лихославльского района. Мужчина сообщил, что из его двора был украден автомобиль марки "ВАЗ".

Автомобиль стоял без сигнализации. Злоумышленник разбил стекло водительской двери, повредил замок зажигания и таким образом запустил двигатель.

По составленной ориентировке полицейские нашли транспортное средство в одном из дворов поселка Калашниково. Установлена и личность злоумышленника. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что был пьян и решил прокатиться на чужой машине, а позже бросил автомобиль во дворе.

За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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