Торжественная церемония в честь Дня освобождения Калинина прошла у Обелиска Победы в Твери

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-16T15:31:09+03:00

Цветы на площади Победы возлагали дважды: к Обелиску Победы и к вечному огню. Фото: Виктория ТУШКОВА

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Калинин стал первым областным центром, отвоёванным у захватчиков в ходе Великой Отечественной войны. Это произошло 16 декабря 1941 года, 78 лет назад. Торжества, посвящённые этой дате начались утром с панихид в храмах города и возложения цветов к мемориалам и городским захоронениям. А в полдень торжественная церемония состоялась на площади Победы.

У обелиска собрались ветераны, их разместили на стульях. В линейку выстроились курсанты академии ВКО имени Жукова, суворовцы и юнармейцы. Прибыли городские и областные чиновники и парламентарии, а также духовенство.

Церемонию открывали губернатор Тверской области Игорь Руденя и участница освобождения города Калинина, председатель совета ветеранов 29-й и 31-й армий Антонина Гордеева.

Память бойцов, павших за Родину, почтили минутой молчания. Потом возложили цветы - к Обелиску Победы и к вечному огню.

Торжества в городе продлятся до вечера. Более 150 программ 16 декабля 2019 года организовано в городских учреждениях культуры. В 18:45 на площади Победы пройдёт молодёжная акция «Свеча памяти», а завершится праздник фейерверком в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU