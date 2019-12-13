2019-12-13T14:26:34+03:00
Общество

В Твери выбирают оформление социальной карты для оплаты проезда в общественном транспорте

Голосование уже открыто
Ольга ТРОФИМОВА
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Картой можно будет оплачивать проезд в транспорте Верхневолжья Фото: ПТОКартой можно будет оплачивать проезд в транспорте Верхневолжья Фото: ПТО
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Стартовало голосование по выбору оформления социальной карты жителя жителя Тверской области, которая будет внедрена в регионе в 2020 году.

С внедрением новой системы пассажирских перевозок картой можно будет пользоваться в Твери и Калининском районе.

Социальная карта заменит единый социальный проездной билет (ЕСПБ) и будет стоить 302 рубля в месяц.

Для предоставления льготного проезда гражданином может быть использована также банковская карта, если она выпущена на основе национальной платежной системы "Мир" и является бесконтактной.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, право на предоставление льготного проезда с использованием социальной карты жителя Тверской области либо банковской карты "Мир" установлено для инвалидов и участников Великой Отечественной войны и членов их семей, инвалидов и ветеранов боевых действий, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, детей-войны, ветеранов труда, тружеников тыла, детей-инвалидов и других категорий граждан.

Получить карту можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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