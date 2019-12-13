2019-12-13T14:15:17+03:00
Общество

Жителей Тверской области просят оценить состав подарка для новорожденных

Организовано онлайн голосование
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителям Тверской области предлагают оценить состав подарка для новорожденныхЖителям Тверской области предлагают оценить состав подарка для новорожденныхФото: Ирина ТАРАСОВА
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В период с 1 октября получателями подарков для новорожденных стали более 1400 семей Тверской области.

Напомним, презент выдают при рождении малыша во время выписки из роддома при условии оформления там документов. Мера поддержки введена по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография". В составе подарка 58 предметов. Наполнение выбирали также голосованием.

По прошествии времени жителям вновь предлагают оценить состав и ответить на несколько вопросов о его содержании. Проголосовать можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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