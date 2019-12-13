Житель Тверской области напилил леса на 14 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-13T14:05:18+03:00

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Перед судом предстанет житель Удомли Тверской области. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений.

Следствием установлено, что обвиняемый в период с декабря 2018 г. по 14 февраля 2019 г. прибыл к окраине деревни Бойково Удомельского городского округа и с помощью наемных рабочих и спецтехники вырубил 196 деревьев на землях лесного фонда и 91 дерева, произрастающего на землях сельскохозяйственного назначения.

- Общая сумма причиненного РФ ущерба составила более 14 миллионов рублей, ущерба, причиненного муниципальному образованию, - более 28 тыс. рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Удомельский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU