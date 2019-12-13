В Сандовском районе Тверской области осветили дороги

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-13T13:17:07+03:00

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Прокуратура Сандовского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и установила, что на автомобильных дорогах общего пользования в Большемалинском, Лукинском, Топоровском, Соболинском сельских поселениях, а также в п. Сандово уличное освещение на проезжей части автодорог надлежащим образом не организовано.

Прокурор обратился в суд и потребовал, чтобы администрации указанных поселений организовали уличное освещение в соответствии с Национальным стандартом "Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования". Иски рассмотрены и удовлетворены.

Уличное освещение приведено в соответствие.

ИСТОЧНИК KP.RU