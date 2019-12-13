В Тверском Перинатальном центре проводят уникальную процедуру кардоцентеза

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-13T13:05:58+03:00

Ее делают бесплатно по полису ОМС

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В областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной впервые в Тверской области впервые провели процедуру кордоцентеза, которая позволяет взять анализ крови из вены пуповины плода внутриутробно. Ранее услуга была доступна только в федеральных центрах.

Специалисты отделения ультразвуковой диагностики перинатального центра методу кордоцентеза обучались в Санкт-Петербурге. Метод используется в пренатальной диагностике, а также в случаях иммунологических конфликтов по группе крови и резус-фактору.

Пациенты могут сделать эту процедуру бесплатно по полису ОМС.

Отметим, что повышение доступности медицинских услуг для жителей региона - в числе приоритетных задач реализации национального проекта "Здравоохранение" в Тверской области.

- За счёт активного участия в национальном проекте "Здравоохранение", системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление – высокотехнологичная помощь, – считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU