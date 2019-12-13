2019-12-13T11:01:38+03:00
Общество

Пропавший в Тверской области 17-летний подросток найден живым

Молодой человек находился в Кашине
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавший подросток найден живымПропавший подросток найден живымФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области следователи установили местонахождение пропавшего подростка.

Напомним, 17-летний парень ушел из дома в деревне Безгузово Кашинского городского округа 9 декабря и до сегодняшнего дня не выходил на связь.

Подростка искали полицейские, следователи и криминалисты. Был осуществлен выезд по месту последнего пребывания несовершеннолетнего, опрошены его родственники, знакомые и друзья.

- 13 декабря местонахождение пропавшего установлено в городе Кашине Тверской области, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Противоправные действия в отношении молодого человека в период его отсутствия не совершались. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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