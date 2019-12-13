Пропавший в Тверской области 17-летний подросток найден живым
В Тверской области следователи установили местонахождение пропавшего подростка.
Напомним, 17-летний парень ушел из дома в деревне Безгузово Кашинского городского округа 9 декабря и до сегодняшнего дня не выходил на связь.
Подростка искали полицейские, следователи и криминалисты. Был осуществлен выезд по месту последнего пребывания несовершеннолетнего, опрошены его родственники, знакомые и друзья.
- 13 декабря местонахождение пропавшего установлено в городе Кашине Тверской области, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Противоправные действия в отношении молодого человека в период его отсутствия не совершались. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU