2019-12-13T09:30:39+03:00
Происшествия

Житель Тверской области попался на сбыте наркотиков

Мужчине грозит 8 лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Фигуранту грозит восемь лет тюрьмыФигуранту грозит восемь лет тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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27-летнего жителя города Кимры по подозрению в сбыте наркотиков задержали сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Кимрский" в рамках проверочной закупки.

В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят бумажный сверток с растительным веществом. Как позже установила экспертиза, вещество являлось наркотическим.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За сбыт и хранение наркотиков ему грозит восемь лет тюрьмы.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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