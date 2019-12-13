Житель Тверской области попался на сбыте наркотиков
Мужчине грозит 8 лет тюрьмы
Фигуранту грозит восемь лет тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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27-летнего жителя города Кимры по подозрению в сбыте наркотиков задержали сотрудники наркоконтроля МО МВД России "Кимрский" в рамках проверочной закупки.
В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят бумажный сверток с растительным веществом. Как позже установила экспертиза, вещество являлось наркотическим.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За сбыт и хранение наркотиков ему грозит восемь лет тюрьмы.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU