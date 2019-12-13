2019-12-13T09:47:04+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники в Тверской области обманули пенсионерку на 80 тысяч рублей

Женщине сообщили, что ее внук попал в ДТП
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщине сообщили, что ее внук попал в ДТПЖенщине сообщили, что ее внук попал в ДТПФото: Александр Новиков
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В полицию обратилась 82-летняя жительница Торжка. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой мошенников.

Оказалось, что на стационарный телефон потерпевшей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее внук совершил ДТП с пострадавшим. Для освобождения родственника от ответственности злоумышленник потребовал денег. Желая помочь внуку, пенсионерка, через сообщника подозреваемого, работающего курьером, передала злоумышленнику 80 тысяч рублей.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что один из злоумышленников - неработающий, ранее судимый 28-летний житель Новосибирска, второй 52-летний житель Торжка. Установлена причастность фигурантов к восьми эпизодам мошенничеств в отношении пожилых людей. Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

- В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельник находится под домашним арестом, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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