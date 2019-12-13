В матче с "Соколом" родные стены сыграли против "Динамо" Тверь
12 декабря на матче тверского "Динамо" против красноярского "Сокола" на трибунах "Юбилейного" в Твери собралось более тысячи зрителей.
- Поединок начался с курьезного гола, - пишет пресс-центр "Динамо" Тверь. - На четвертой минуте Владимир Коротков, вкатившись в зону хозяев, бросил от синей линии гораздо выше ворот, и шайба от защитного стекла за воротами отскочила в спину Георгию Кузнецову и упала за ленточкой.
В целом соперники показывали равную игру на вполне приличных скоростях. Счет на табло изменился лишь в третьем периоде.
На 43-й минуте Илья Бочков бросил шайбу в девятку - 2:0. Буквально через минуту в воротах Кузнецова побывала третья шайба. Она была забита высоко поднятой клюшкой, и арбитры гол отменили, но 3:0 все-таки состоялись.
В следующем матче, 14 декабря, в СК "Юбилейный" "Динамо» встретится с тюменским "Рубином". Начало в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU