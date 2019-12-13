2019-12-13T09:16:22+03:00
Спорт

В матче с "Соколом" родные стены сыграли против "Динамо" Тверь

Игра 12 декабря началась с курьёзного гола
Ольга ТРОФИМОВА
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По итогам 33 игр "Динамо" занимает 23 позицию в рейтинге, имя на счету 31 очко Фото: vhl.dynamo.ruПо итогам 33 игр "Динамо" занимает 23 позицию в рейтинге, имя на счету 31 очко Фото: vhl.dynamo.ru
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12 декабря на матче тверского "Динамо" против красноярского "Сокола" на трибунах "Юбилейного" в Твери собралось более тысячи зрителей.

- Поединок начался с курьезного гола, - пишет пресс-центр "Динамо" Тверь. - На четвертой минуте Владимир Коротков, вкатившись в зону хозяев, бросил от синей линии гораздо выше ворот, и шайба от защитного стекла за воротами отскочила в спину Георгию Кузнецову и упала за ленточкой.

В целом соперники показывали равную игру на вполне приличных скоростях. Счет на табло изменился лишь в третьем периоде.

На 43-й минуте Илья Бочков бросил шайбу в девятку - 2:0. Буквально через минуту в воротах Кузнецова побывала третья шайба. Она была забита высоко поднятой клюшкой, и арбитры гол отменили, но 3:0 все-таки состоялись.

В следующем матче, 14 декабря, в СК "Юбилейный" "Динамо» встретится с тюменским "Рубином". Начало в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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