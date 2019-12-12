Видеографа ролика о Твери "Государева дорога" оштрафовали на 30 тысяч рублей за использование дрона

12 Дек. 23:45 2019-12-12T23:45:56+03:00

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Видеографа Виталия Шустрова оштрафовали на 30 000 рублей за использование дрона без разрешения на полёт. Об этом автор сообщил на своей странице в соцсети.

Штраф пришел за фото, сделанное в октябре 2019 года. На снимке - ночная Тверь.

По закону без регистрации и разрешения на полеты дроны использовать запрещено.

После инцидента Виталий Шустров попросил паблики, где размещались его фотографии Твери и Тверской области, снимки удалить и сообщил, что "настроения летать больше нет".

Отметим, что Виталий Шустров часто снимал город с высоты птичьего полета, его кадры были хорошо узнаваемы.

Он же вошел в состав съемочной группы, которая готовила для Твери промо-ролик "Государева дорога". Видеооткрытка снята в поддержку маршрута "Государева дорога" Министерством туризма Тверской области с участием двукратных чемпионов по бальным танцам Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой и уже неоднократно становилась победителем престижных конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU