Видеографа ролика о Твери "Государева дорога" оштрафовали на 30 тысяч рублей за использование дрона
Видеографа Виталия Шустрова оштрафовали на 30 000 рублей за использование дрона без разрешения на полёт. Об этом автор сообщил на своей странице в соцсети.
Штраф пришел за фото, сделанное в октябре 2019 года. На снимке - ночная Тверь.
По закону без регистрации и разрешения на полеты дроны использовать запрещено.
После инцидента Виталий Шустров попросил паблики, где размещались его фотографии Твери и Тверской области, снимки удалить и сообщил, что "настроения летать больше нет".
Отметим, что Виталий Шустров часто снимал город с высоты птичьего полета, его кадры были хорошо узнаваемы.
Он же вошел в состав съемочной группы, которая готовила для Твери промо-ролик "Государева дорога". Видеооткрытка снята в поддержку маршрута "Государева дорога" Министерством туризма Тверской области с участием двукратных чемпионов по бальным танцам Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой и уже неоднократно становилась победителем престижных конкурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU