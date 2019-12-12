На детском фестивале красоты "Волшебный бал" выберут "Юную Мисс Тверь"
28 декабря в ДК "Химволокно" Твери пройдет детский фестиваль красоты "Волшебный бал".
- Вас ждет сказочный праздник, детская программа, а также вы узнаете имя самой очаровательной Юной Мисс Тверь 2019! - рассказывает организатор мероприятия Евгения Акмаева.
По окончанию конкурса маленьких и взрослых участников праздника ждёт праздничная Ёлка и много новогодних сюрпризов. Стоимость билета 150 руб.
Важно, что все собранные деньги с продажи билетов пойдут на покупку новогодних подарков для детей из государственного казённого учреждения "Центр кадетского воспитания".
Купить билеты можно по телефону: 75-19-19.
ИСТОЧНИК KP.RU