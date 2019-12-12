На детском фестивале красоты "Волшебный бал" выберут "Юную Мисс Тверь"

12 Дек. 23:33 2019-12-12T23:36:51+03:00

По окончанию конкурса маленьких и взрослых участников праздника ждёт праздничная Ёлка

Гостей ждет сказочный праздник, детская программа и много сюрпризов

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28 декабря в ДК "Химволокно" Твери пройдет детский фестиваль красоты "Волшебный бал".

- Вас ждет сказочный праздник, детская программа, а также вы узнаете имя самой очаровательной Юной Мисс Тверь 2019! - рассказывает организатор мероприятия Евгения Акмаева.

По окончанию конкурса маленьких и взрослых участников праздника ждёт праздничная Ёлка и много новогодних сюрпризов. Стоимость билета 150 руб.

Важно, что все собранные деньги с продажи билетов пойдут на покупку новогодних подарков для детей из государственного казённого учреждения "Центр кадетского воспитания".

Купить билеты можно по телефону: 75-19-19.

ИСТОЧНИК KP.RU