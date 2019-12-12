В Тверской области грабитель ворвался в дачный дом жительницы столичного региона

12 Дек. 23:19 2019-12-12T23:19:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась 38-летняя жительница Московской области. Женщина рассказала, что к ней в дачный дом, расположенный в поселке Максатиха, ворвался неизвестный, открыто похитил электроинструмент и скрылся. Сумма ущерба составила более 50 000 рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевшая хорошо запомнила подозреваемого и подробно его описала. По составленной ориентировке его узнали бдитльные граждане, живущие по соседству. Грабителем оказался неработающий ранее судимый, без определенного места жительства 41-летний мужчина. Фигурант сознался в содеянном и вернул похищенное.

За грабеж мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Оперативники проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU