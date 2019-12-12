Под часами на бульваре Радищева в Твери заработала новогодняя почта
В Твери завершается подготовка к новогодним правздникам и Рождественской ярмарке. На улице Трехсвятской установили светящийся шар, 24 стилизованных домика для торговли, арт-объекты и фотозоны.
Под часами, на пересечении Трёхсвятской и бульвара Радищева появится почтовый ящик для писем Деду Морозу. Еще один ящик уже открыт для посланий в Горсаду, а третий появится в парке Победы, перед главным входом на каток.
Рождественская ярмарка в Твери заработает 14 декабря. Впервые в ее рамках по улице Трёхсвятской пройдёт бесплатная экскурсия "Зимние забавы". Её проведёт известный в Твери экскурсовод и главный библиотекарь Тверской областной библиотеки имени Горького Людмила Соколова.
На ярмарке можно будет купить ёлочные игрушки, декоративные свечи, мыло, носки, варежки и жилетки из овечьей шерсти, живые ели в горшках, а также безалкогольный глинтвейн и другие угощения.
ИСТОЧНИК KP.RU