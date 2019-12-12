Под часами на бульваре Радищева в Твери заработала новогодняя почта

12 Дек. 23:06 2019-12-12T23:06:21+03:00

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В Твери завершается подготовка к новогодним правздникам и Рождественской ярмарке. На улице Трехсвятской установили светящийся шар, 24 стилизованных домика для торговли, арт-объекты и фотозоны.

Под часами, на пересечении Трёхсвятской и бульвара Радищева появится почтовый ящик для писем Деду Морозу. Еще один ящик уже открыт для посланий в Горсаду, а третий появится в парке Победы, перед главным входом на каток.

Рождественская ярмарка в Твери заработает 14 декабря. Впервые в ее рамках по улице Трёхсвятской пройдёт бесплатная экскурсия "Зимние забавы". Её проведёт известный в Твери экскурсовод и главный библиотекарь Тверской областной библиотеки имени Горького Людмила Соколова.

На ярмарке можно будет купить ёлочные игрушки, декоративные свечи, мыло, носки, варежки и жилетки из овечьей шерсти, живые ели в горшках, а также безалкогольный глинтвейн и другие угощения.

ИСТОЧНИК KP.RU