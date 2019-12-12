17-летний Иван Белов ушел из дома в Тверской области и пропал

СЕГОДНЯ 21:54 2019-12-12T22:02:29+03:00

На связь он не выходит уже четыре дня

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В Тверской области разыскивают несовершеннолетнего Ивана Белова, жителя деревни Безгузово Кашинского городского округа.

17-летний парень ушел из дома 9 декабря и с тех пор не выходит на связь. 12 декабря сообщение об исчезновении молодого человека поступило в следственный отдел регионального СК России. Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

Сотрудники МВД и следователи уже побывали на месте, где Ивана видели последний раз, также были опрошены его родственники, знакомые и друзья. Поисковые мероприятия продолжаются.

Всю информацию об Иване Белове просят сообщать в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU