В Тверской области молодой мужчина тяжело пострадал в ДТП

СЕГОДНЯ 20:48 2019-12-12T20:48:53+03:00

Пешеход получил тяжелые травмы в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

На темной дороге его сбила иномарка

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Авария произошла вечером, 12 декабря, на автодороге Городня - Редкино - Стариково в Конаковском районе Тверской области. О случившемся сообщили в региональном УГИБДД России.

24-летний мужчина шел по дороге в темной одежде, без отражающих элементов и попал под колеса иномарки "Ауди" под управлением 64-летнего мужчины.

Пешеход получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии его доставили в городскую больницу №4.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU