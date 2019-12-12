В Тверской области молодой мужчина тяжело пострадал в ДТП
На темной дороге его сбила иномарка
Пешеход получил тяжелые травмы в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 12 декабря, на автодороге Городня - Редкино - Стариково в Конаковском районе Тверской области. О случившемся сообщили в региональном УГИБДД России.
24-летний мужчина шел по дороге в темной одежде, без отражающих элементов и попал под колеса иномарки "Ауди" под управлением 64-летнего мужчины.
Пешеход получил серьезные травмы. В тяжелом состоянии его доставили в городскую больницу №4.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU