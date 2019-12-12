На улице Софьи Перовской в Твери автоледи сбила ребенка
Мальчик доставлен в больницу
Автоледи сбила ребенка на улице Софьи Перовской Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 12 декабря, около дома №11/45 на улице Софьи Перовской в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 45-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем, наехала на восьмилетнего мальчика, который шел с мамой по регулируемому пешеходному переходу.
Ребенка с ушибами доставили в ДОКБ. Угрозы его жизни нет. Водитель осталась на месте ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU