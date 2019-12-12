2019-12-12T17:45:03+03:00
Общество

Воспитатель из Тверской области победила в одной из номинаций Х Всероссийского конкурса "Воспитатель года России"

Педагога представили к губернаторской награде
Виктория ТУШКОВА
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Воспитатель детского сада №10 города Конаково Нина Логинова. Фото: ninaloginova.ruВоспитатель детского сада №10 города Конаково Нина Логинова. Фото: ninaloginova.ru
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Подведены итоги юбилейного, десятого Всероссийского конкурса «Воспитатель года». В финальном этапе в этом году за звание лучшего воспитателя страны боролись 79 победителей региональных этапов.

Тверскую область представляла воспитатель детского сада №10 города Конаково Нина Логинова. Нина Алексеевна очень достойно показала свои умения и победила в номинации «Игра и игрушка», сообщает министерство образования Тверской области.

За отличные результаты участия в конкурсе и высокий профессионализм региональное минобразования представило Нину Логинову к награде губернатора Тверской области.

Победил в конкурсе, став «Воспитателем года России», педагог дошкольного образования из Пермского края Евгений Пепеляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Воспитатель из Тверской области победила в одной из номинаций Х Всероссийского конкурса "Воспитатель года России"
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