Воспитатель из Тверской области победила в одной из номинаций Х Всероссийского конкурса "Воспитатель года России"
Подведены итоги юбилейного, десятого Всероссийского конкурса «Воспитатель года». В финальном этапе в этом году за звание лучшего воспитателя страны боролись 79 победителей региональных этапов.
Тверскую область представляла воспитатель детского сада №10 города Конаково Нина Логинова. Нина Алексеевна очень достойно показала свои умения и победила в номинации «Игра и игрушка», сообщает министерство образования Тверской области.
За отличные результаты участия в конкурсе и высокий профессионализм региональное минобразования представило Нину Логинову к награде губернатора Тверской области.
Победил в конкурсе, став «Воспитателем года России», педагог дошкольного образования из Пермского края Евгений Пепеляев.
ИСТОЧНИК KP.RU