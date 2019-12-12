2019-12-12T17:08:31+03:00
Общество

Досрочно вышли на пенсию более двухсот человек в Тверской области

Они наработали достаточный для этого трудовой стаж
Виктория ТУШКОВА
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В 2019 году возраст выхода на пенсию составляет 55,5 лет для женщин, и 60,5 лет для мужчин.В 2019 году возраст выхода на пенсию составляет 55,5 лет для женщин, и 60,5 лет для мужчин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Страховые пенсии по старости были назначены досрочно 235 жителям Верхневолжья - сообщает региональное отделение Пенсионного фонда РФ. Основанием для этого послужил длительный трудовой стаж, отработанный новоиспечёнными пенсионерами.

Новое основание для назначения страховой пенсии по старости досрочно появилось в российском законодательстве в 2019 году. Теперь на два года раньше на пенсию могут выйти женщины со стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года. Единственное условие, им к этому моменту должно исполниться 55 лет и 60 лет соответственно.

Напомним, пенсионный возраст сейчас повышается поэтапно. В 2019 году возраст выхода на пенсию составляет 55,5 лет для женщин, и для мужчин - 60,5 лет. В 2020 году – 56,5 лет и 61,5 лет соответственно. При наличии указанного выше стажа в текущем году можно стать пенсионером досрочно на полгода раньше срока, а в 2020 году – на полтора года раньше.

Кроме официального рабочего стажа (во время которого уплачивались пенсионные взносы), в стаж трудовой деятельности войдут периоды получения пособия обязательного соцстрахования по временной нетрудоспособности. А вот декретные отпуска, периоды ухода за нетрудоспособными гражданами и служба в армии - не зачтутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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