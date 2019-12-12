В Тверской области осудили мигранта, который общался с приятелем-террористом

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-12T16:30:47+03:00

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В Твери Московский районный суд вынес приговор 26-летнему уроженцу одной из Среднеазиатских республик, скрывшему от правоохранительных органов информацию о друге-террористе. Дело рассматривалось в особом порядке.

Как установили сотрудники УФСБ России по Тверской области, мигранты познакомились в Твери, где вместе занимались отделкой квартир. После отъезда в Сирию один из них стал участником террористической организации, уговаривал подсудимого примкнуть к боевикам, просил оказывать им помощь.

Мужчина вербовал не только осужденного, но и других жителей Верхневолжья.

- Подсудимый приглашение в Сирию не принял, но переписку продолжил. Свое общение с террористом молодой человек скрывал, никуда по этому поводу не обращался. Последствия своих преступных действий, а точнее, бездействия, осознал только в суде, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тверской области.

Приговором Московского районного суда подсудимый признан виновным по ст. 205.6 УК РФ. С учетом признания своей вины и помощи в расследовании уголовного дела, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU