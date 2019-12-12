На Петербургском шоссе в Твери приступили к ремонтным работам

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-12T16:14:09+03:00

На Петербугском шоссе приступили к ремонту теплотрассы Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Мария Гаджиева

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На Петербургском шоссе в Твери приступили к ремонту теплосети. Ранее сообщалось, что работы начнутся 12 декабря, но график сдвинулся.

Движение транспорта по двум полосам Петербургского шоссе в направлении площади Конституции временно ограничено. В обе стороны уже начала образовываться пробка.

Во избежание образования заторов автовладельцам советуют объезжать закрытый участок по улицам Веселова и 2-я Красина.

Схема движения троллейбусов изменена.

ИСТОЧНИК KP.RU