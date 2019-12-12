«Тверь Водоканал» завершает осеннюю проверку пожарных гидрантов

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-12T14:58:50+03:00

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» дважды в год проверяют каждый из 2530 пожарных гидрантов, которые находятся на обслуживании предприятия.

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Традиционная осенняя проверка должна завершиться 31 декабря, на сегодняшний день обследовано 97% гидрантов.

Как правило, в ходе осенней проверки специалисты выявляют меньше неисправного оборудования, чем после зимы. Так, на сегодня выявлено всего 62 неисправных пожарных гидранта, для сравнения: в весеннюю проверку их было около ста. Две трети единиц уже приведены в нормативное состояние: отремонтированы либо заменены на новые. Остальные будут приведены в порядок до конца года.

«Исправность гидрантов - необходимое условие ликвидации очага возгорания. Регулярная проверка оборудования - это гарантия пожарной безопасности городских объектов, поэтому мы подходим к этой работе со всей ответственностью. Отчет о результатах проверки и мероприятиях по устранению выявленных недостатков направляем в областное управление МЧС», - говорит начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

Кроме того, продолжается работа по обновлению и установке новых указательных табличек, соответствующих требованиям ГОСТа и оснащенных светоотражателями.

ИСТОЧНИК KP.RU