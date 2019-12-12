«Тверь Водоканал» завершает осеннюю проверку пожарных гидрантов
Традиционная осенняя проверка должна завершиться 31 декабря, на сегодняшний день обследовано 97% гидрантов.
Как правило, в ходе осенней проверки специалисты выявляют меньше неисправного оборудования, чем после зимы. Так, на сегодня выявлено всего 62 неисправных пожарных гидранта, для сравнения: в весеннюю проверку их было около ста. Две трети единиц уже приведены в нормативное состояние: отремонтированы либо заменены на новые. Остальные будут приведены в порядок до конца года.
«Исправность гидрантов - необходимое условие ликвидации очага возгорания. Регулярная проверка оборудования - это гарантия пожарной безопасности городских объектов, поэтому мы подходим к этой работе со всей ответственностью. Отчет о результатах проверки и мероприятиях по устранению выявленных недостатков направляем в областное управление МЧС», - говорит начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.
Кроме того, продолжается работа по обновлению и установке новых указательных табличек, соответствующих требованиям ГОСТа и оснащенных светоотражателями.
ИСТОЧНИК KP.RU